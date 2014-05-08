Сенсация: поисковики обнаружили четыре танка на месте боев у озера Хасан

В ходе продолжающихся поисковых работ на местах боёв 1938 года, бойцы Поискового объединения «АвиаПоиск» приморского регионального отделения «Поискового движения России» сделали очередную сенсационную находку, сообщает "Вести: Приморье".

В северной части озера Хасан поисковиками впервые за 7 лет работы была визуально обнаружена и обследована трасса наступления 3-го танкового батальона 2-й мехбригады. Именно здесь 6 августа 1938 года после начала генерального штурма японских позиций пошли в бой танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии. При прохождении сильно заболоченной местности скорость и без того медленных бронемашин упала до 3-4 км/ч и они стали вязнуть. Начался их методичный расстрел японской артиллерией. Первому Т-26, наверное, «повезло». Он вышел из-за сопки и успел пройти по равнине около 200 метров, прежде, чем был подбит. Позже был эвакуирован. От него в болоте остались лежать надгусеничные полки.

А увиденное дальше поразило поисковиков. Один из танков, едва выйдя на пригорок, был буквально разорван на куски прямым попаданием японского снаряда, его фрагменты разлетелись на расстояние около десяти метров. В земле огромная воронка, из которой торчат куски развороченной брони, а вокруг – оторванные опорные катки, фрагмент приборной доски, измятые 45-мм гильзы и другие фрагменты. Экипаж этой машины погиб мгновенно. Третий танк отошёл от первого метров на 30 и тоже был подбит. Четвёртым оказался плавающий танк разведки Т-37. После попадания снаряда он «разулся» и был, по-видимому, добит окончательно.

Вся трасса движения танков, по которой они шли в линейку, забита железом – отовсюду торчат искорёженные обломки, лежат винтовочные и пулемётные гильзы, куски стали. Сигнал металлодетекторов не прекращается. Вдоль танкового пути – стрелковые ячейки и окопы. Это был единственный путь, по которому 1-2 августа 1938 года продвигалась 40-я стрелковая дивизия, а 6-9 августа шло передвижение войск 32-й СД. Вокруг болота и река, а впереди японские укреплённые позиции с противотанковой артиллерией и миномётами.

Место было страшное - большую часть останков красноармейцев, снаряжения и вооружения «АвиаПоиск» нашёл в этих местах в 2013-2014 гг.

Чтобы достать ряд фрагментов, приходилось вручную рубить лёд и голыми руками доставать с полуметровой глубины, что-то приходилось вытаскивать машиной.

Напомним, ранее поисковики обнаружили в районе озера Хасан останки красноармейцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]