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Превратности судьбы: останки танков с Хасана эвакуировала японская техника

Превратности судьбы: останки танков с Хасана эвакуировала японская техника

Фото: АвиаПоиск


Бойцы поискового объединения «АвиаПоиск» в ходе сложной и трудоёмкой работы смогли приготовить к эвакуации и вывезти с мест их гибели фрагменты советских танков Т-26, - рассказали "Вестям: Приморье" волонтеры.

Эти танки были расстреляны японской противотанковой артиллерией прямой наводкой в ходе нескольких атак. В результате, за 13 дней боёв погибли 78 танкистов. И это только учтённые данные, которые с каждым годом пополняются новыми фамилиями.

"Спустя 81 год боевые машины снова отправились в путь, на этот раз прочь от злополучных болот, в которых они нашли своё последнее пристанище. Весьма необычной картиной стало то, что погибшие бронемашины бережно эвакуировались современной японской техникой когда-то бывшего неприятеля. Это показательно в том плане, что война забыта и жизнь продолжается", - отметили поисковики.

Большую помощь в полевых работах Поискового объединения "АвиаПоиск" на местах гибели хасанских танков оказали Музей исторической техники на Садгороде и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Теперь все вывезенные фрагменты отправятся на реставрацию с последующим размещением в экспозиции, посвящённой Хасанскому сражению.

Поисковики продолжили работу и обнаружили полосу наступления 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. Здесь удалось найти и поднять из болота, по которому по пояс в воде шли наши бойцы, коробку с лентой к пулемёту "Максим" английского производства и 1916 года выпуска. Это место "накрывалось" японской тяжёлой артиллерией, и полк понёс серьезные потери.

На местности обнаружено большое количество глубоких крупных сигналов — этот район работ подготовлен к поисковому сезону 2020 года. Кроме того, обнаружены памятники археологии и культуры, включая осколки посуды с глазурью. Об этом сразу же было доложено в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края.

«Чтобы совет ветеранов Хасанского района, пишущий регулярные нескончаемые жалобы и доносы, не переживал, специально его руководителю г-ну Репнину клятвенно сообщаем, что все найденные боеприпасы в соответствии с нормами закона сданы по акту в Краскинский отдел полиции», — отметили поисковики.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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