Память погибшего на Хасане воина увековечили красной звездой

Памятный знак на месте гибели советского воина 40-й стрелковой дивизии Красной Армии установили бойцы Поискового объединения «АвиаПоиск», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на организацию.

В канун Дня Неизвестного Солдата приморские поисковики вместе с Музеем исторической техники на Садгороде увековечили память красноармейца Степана Алексеевича Белова, обнаруженного "АвиаПоиском" в 2012 году в полосе наступления 40-й стрелковой дивизии у южной части озера Хасан. Тогда же личность советского солдата была установлена по инициалам Б.С.А. на котелке, лежащем вместе с останками.

По установившейся традиции, памятные знаки в виде красных пятиконечных звёзд устанавливаются поисковиками на местах ожесточённых боёв, где обнаруживаются останки защитников Отечества. Звезда, посвящённая Степану Белову была полностью изготовлена силами наших друзей - Музея исторической техники на Садгороде , за что им большая благодарность. Вскоре ещё две таких звезды будут поставлены неподалёку от этой, где в минувшие выходные "АвиаПоиск" обнаружил ещё двух пропавших неизвестных красноармейцев, защищавших границу Советского Союза у озера Хасан в 1938 году.

По окончании работ, один из шлемов СШ-36, обнаруженных вместе с бойцами, был передан Казачьему военно-патриотическому клубу "Держава" из Славянки, с которым в 2020 году "АвиаПоиск" планирует провести совместные мероприятия по реставрации воинских захоронений, а также церемонию захоронения погибших защитников Отечества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]