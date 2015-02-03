Гостеприимство вышло боком приморским буеристам

14 и 15 декабря, на льду Углового залива, состоялось сразу два соревнования по буерному спорту - краевые соревнования по парусному спорту в классах буер DN — буер «Ледовый «Оптимист», и международная регата DN International Far East Cup 2019, - сообщили "Вестям: Приморье" в яхт-клубе "7 футов".

Как рассказал один из организаторов соревнований Валерий Диченко, в этом году в гонках по льду приняли участие четверо иностранных спортсменов - сильнейшие гонщики мира, занимающие лидирующие позиции в мировом рейтинге буеристов. Это Dideric Van Riemsdijk (Нидерланды) (31 в рейтинге), это Joerg D.Bohn (Германия) (23), Jost Kolb (Германия) (8) и Stefan Bokfors (Швеция) (23).

С нашей стороны конкуренцию гостям обеспечил молодой спортсмен Антон Диденко, по итогам зимних соревнований ставшим бронзовым призером Первенства мира в классе DN и чемпионом Европы на Первенстве Европы среди юниоров. К слову, это самый высокий результат, который достигали российские спортсмены в данном виде спорта, и он принадлежит спортсмену из Владивостока.

Помимо яхтсменов из зарубежных стран и Владивостока, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Хабаровска и один житель Новосибирска. Всего в обеих регатах приняли участие 22 взрослых яхтсменов и пятеро юных.

Интригу в состязания внесли форс-мажорные обстоятельства. Буера и матчасть, которую иностранные участники везли из Европы через всю Россию, не успели доехать вовремя. В результате организаторам регаты пришлось отдать высоким гостям свои болиды, а самим гоняться на стареньких корпусах и запасных парусах с давним сроком службы.

В субботу, 14 декабря, с самого утра выдалась очень ветреная погода. Ветра было много даже для буеров класса DN, на котором гоняются взрослые участники, не говоря уже о детских буерах – «Ледовых Оптимистах». Тем не менее, гонки состоялись и для детей, и для взрослых. У ребят состоялось только две гонки в связи с неблагоприятными погодными условиями, а у взрослых – пять.

В итоге у детей сильнейшими оказались Роман Петров (яхт-клуб «Алые паруса») – 1 место, Ярослав Мангутов (яхт-клуб «Алые паруса») – 2 место и Михаил Ермаков (яхт-клуб «Семь футов») – 3 место.

У взрослых шла плотная борьба. Наш Чемпион Европы Антон Диденко досрочно выбыл из соревнований, поскольку на его буере в одной из гонок сломалась мачта – свой отлично вооруженный буер он великодушно отдал заграничным коллегам, чем очень их растрогал.

В общем, соревнования стали не столько спортивным состязанием на проверку тактики и умения управлять буером, сколько дружеским мероприятием с целью установления прочных контактов на почве буерного спорта.

И всё-таки были победители и призеры.

В группе DN:

1 место – Роман Копылов, г.Хабаровск, Россия;

2 место - Joerg D.Bohn (Германия);

3 место - Jost Kolb (Германия).

В группе «Классик»:

1 место – Дмитрий Семенов, г. Владивосток, Россия;

2 место – Дмитрий Тарасов, г. Хабаровск, Россия;

3 место – Илья Богданов, г. Хабаровск, Россия.

Торжественное награждение и чествование победителей и призеров состоялось на вечеринке в честь подведения спортивных итогов парусного сезона 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]