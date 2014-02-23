Молодой яхтсмен из Приморья вывел Россию в лидеры буерного спорта





Буерист из Владивостока Антон Диденко стал бронзовым призером Чемпионата мира в классе DN, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на яхт-клуб «Семь Футов».

Соревнования завершились накануне на озере Орса в Швеции.

В гонках приняли участие 137 сильнейших гонщиков мира на буерах из Польши, Швейцарии, Финляндии, Германии и других стран.

Ледовая и ветровая обстановка на озере Орса выдалась сложная, лёд на озере покрылся 10-сантиметровым слоем подтаявшей воды, ветра не хватало. В этих условиях судьям удалось провести всего четыре гонки за три дня. Главными соперниками спортсмена из Владивостока стали поляки, многократные чемпионы мира Лукаш Закржевский и Карол Яблонский. Карол три гонки подряд приходил к финишу первым, Закржевский показал самые стабильные приходы. Лучший результат владивостокца – четвертый приход, и итог – «бронзовая» медаль.

В спортивной карьере Антона Диденко это первый Чемпионат Мира. 24-летний яхстмен из Владивостока стремительно ворвался в мировой буерный спорт в прошлом году, выиграв Первенство Европы среди юниоров и завоевав третье место на Первенстве мира. Уже эта победа стала историческим событием для российского буерного спорта, потому что никто из отечественных спортсменов еще не достигал столь высокого результата. Прошедший Чемпионат мира лишь укрепил позиции спортсмена.

В соревнованиях принимал участие также еще один сильный гонщик из Владивостока — Валерий Диченко. Во второй гонке он влобовую столкнулся со шведом, в результате его буер вышел из строя.

Юная спортсменка Полина Артюх также приняла участие в Чемпионате мира, ее результат — второе место среди девушек в бронзовом флоте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]