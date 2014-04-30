Яхтсменка из Владивостока поднялась на пьедестал почета первенства мира
В хорватском Сплите завершилось первенство мира. В классе «Лазер-радиал» 20-летняя яхтсменка из Владивостока, воспитанница яхт-клуба «Семь футов», Мария Кислухина завоевала бронзовую медаль, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на краевой департамент физкультуры и спорта.
Серебряная награда досталась Валерии Ломатченко из Азова (Россия), а «золото» взяла польская спортсменка Виктория Голебьовска. Всего в этом классе боролись за призовые места 68 спортсменок.
Соревнования проходили в сложных условиях – ветер был очень слабым. За шесть гоночных дней удалось провести всего пять гонок, и то, три последние провели в последний день, когда ветер, наконец, раздулся до умеренного.
«Отсутствие ветра нас, безусловно, не радовало, как-никак мы приехали в Сплит для того, чтобы гоняться, а не сидеть на берегу. Конкретно в этой регате самым тяжелым было именно это долгое ожидание, а потом несколько дней подряд ранние старты. При этом результат был абсолютно непредсказуем», — поделилась Мария Кислухина.
В последней гонке Маша максимально собралась и пришла к финишу третьей. Эта завершающая гонка дала ей право взойти на пьедестал, и вместе с Валерией Ломатченко, вышедшей на второе место, показать достойный уровень подготовки российской молодежной сборной по парусному спорту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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