Приморских школьников учат выживать
В пригороде Владивостока прошли выездные мастер-классы по выживанию для школьников, — передают «Вести: Приморье» по данным МЧС.
Главным организатором мероприятия стал клуб «Феникс» - общественная организация, занимающаяся военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Выездное занятие проводилось при активной поддержке Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Отдела надзорной деятельности по городу Владивостоку и городской Администрации.
В практическом занятии участвовали 50 детей – воспитанников военно-патриотического клуба «Феникс», мальчишки и девчонки в возрасте от 7 до 15 лет. В ходе мероприятия ребята проходили различные дистанции, такие как: определение местоположения на карте методом обратной засечки, отработка навыков выживания в разных чрезвычайных ситуациях и в дикой природе, изучение азов следопытства, преодоление полосы препятствий, спуска с крутого склона и оказание первой медицинской помощи.
«Нашей программой предусмотрено, чтобы наше молодое поколение росло крепким, здоровым и сильным духом, готовым к любым испытаниям и неожиданностям, и получило реальные жизненные навыки, такие как: выживание, ориентирование, следопытство и воинские навыки: сборка и разборка автомата, знание оружия, метание гранат, ориентирование под землёй, скрытное перемещение. И самое главное, что всё это делается в без связи и гаджетов», - поделился атаман союза вольных казаков и организатор мероприятия Сергей Мурзинский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
20.11.2015 Некоммерческие организации Владивостока реализуют интересные проекты благодаря финансовой помощи от администрации города
-
06.11.2015 В молодежном клубе «Антресоль» продолжается цикл мастер-классов для школьников
-
24.10.2015 Достопримечательности Приморья посетят школьники со всей России
-
06.02.2015 Военно-спортивные эстафеты проходят в школах Владивостока
-
08.10.2014 На мысе Кунгасном прошел туристический слёт, посвященный предстоящему 70-летию Победы
-
27.12.2013 Приморские школьники выступят на Олимпиаде в Сочи
Добавить комментарий