Приморских школьников учат выживать





В пригороде Владивостока прошли выездные мастер-классы по выживанию для школьников, — передают «Вести: Приморье» по данным МЧС.

Главным организатором мероприятия стал клуб «Феникс» - общественная организация, занимающаяся военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Выездное занятие проводилось при активной поддержке Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Отдела надзорной деятельности по городу Владивостоку и городской Администрации.

В практическом занятии участвовали 50 детей – воспитанников военно-патриотического клуба «Феникс», мальчишки и девчонки в возрасте от 7 до 15 лет. В ходе мероприятия ребята проходили различные дистанции, такие как: определение местоположения на карте методом обратной засечки, отработка навыков выживания в разных чрезвычайных ситуациях и в дикой природе, изучение азов следопытства, преодоление полосы препятствий, спуска с крутого склона и оказание первой медицинской помощи.

«Нашей программой предусмотрено, чтобы наше молодое поколение росло крепким, здоровым и сильным духом, готовым к любым испытаниям и неожиданностям, и получило реальные жизненные навыки, такие как: выживание, ориентирование, следопытство и воинские навыки: сборка и разборка автомата, знание оружия, метание гранат, ориентирование под землёй, скрытное перемещение. И самое главное, что всё это делается в без связи и гаджетов», - поделился атаман союза вольных казаков и организатор мероприятия Сергей Мурзинский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]