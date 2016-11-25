Изменить цвет волос за чужой счет не удалось жительнице Приморья





В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление директора магазина, расположенного на улице Чичерина, о краже косметической продукции. Причиненный ущерб составил более 300 рублей, - сообщили "Вестям: Приморье" в МВД.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что подозреваемая похитила краску для волос и средство по уходу за лицом, после чего покинула торговый зал, не оплатив товар.

Участковыми уполномоченными полиции была установлена личность женщины. Ею оказалась 54-летняя жительница поселка Новошахтинский. В отделе полиции она дала признательные показания. Проверка по учетам установила, что женщину в течении года уже привлекали к административной ответственности за совершение мелкого хищения, предусмотренного статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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