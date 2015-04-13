Новости Общество Происшествия

Сегодня, 22:11
 

Жительница Арсеньева убила мужа, злоупотреблявшего алкоголем

Жительница Арсеньева убила мужа, злоупотреблявшего алкоголем

Фото: 9111.ru


Жительницу Арсеньева обвиняют в убийстве мужа. Женщина объясняет поступок постоянными скандалами на почве пьянства супруга, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы г. Арсеньева Приморского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствие установлено, что вечером 25 августа 2019 года, находясь в квартире дома по ул. Островского в г. Арсеньеве, обвиняемая в ходе ссоры с мужем, нанесла ему кухонным ножом не менее трех ударов в область головы и в другие части тела, от которых он спустя время скончался. Во время следствия обвиняемая рассказала, что основной причиной семейных конфликтов, которые часто перерастали в драки на глазах у их малолетних детей, было злоупотребление мужем алкоголем.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести