Жительница Арсеньева убила мужа, злоупотреблявшего алкоголем





Жительницу Арсеньева обвиняют в убийстве мужа. Женщина объясняет поступок постоянными скандалами на почве пьянства супруга, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы г. Арсеньева Приморского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствие установлено, что вечером 25 августа 2019 года, находясь в квартире дома по ул. Островского в г. Арсеньеве, обвиняемая в ходе ссоры с мужем, нанесла ему кухонным ножом не менее трех ударов в область головы и в другие части тела, от которых он спустя время скончался. Во время следствия обвиняемая рассказала, что основной причиной семейных конфликтов, которые часто перерастали в драки на глазах у их малолетних детей, было злоупотребление мужем алкоголем.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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