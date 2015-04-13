Жительница Арсеньева убила мужа, злоупотреблявшего алкоголем
Жительницу Арсеньева обвиняют в убийстве мужа. Женщина объясняет поступок постоянными скандалами на почве пьянства супруга, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы г. Арсеньева Приморского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствие установлено, что вечером 25 августа 2019 года, находясь в квартире дома по ул. Островского в г. Арсеньеве, обвиняемая в ходе ссоры с мужем, нанесла ему кухонным ножом не менее трех ударов в область головы и в другие части тела, от которых он спустя время скончался. Во время следствия обвиняемая рассказала, что основной причиной семейных конфликтов, которые часто перерастали в драки на глазах у их малолетних детей, было злоупотребление мужем алкоголем.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.07.2019 17-летний приморец избил человека за отказ дать ему прикурить сигарету — пострадавший погиб
-
14.05.2019 Приморец убил собутыльника «розочкой»
-
07.05.2019 Приморец жестоко убил свою пожилую мать
-
17.11.2016 Жительница Анучинского района зарезала мужа за избиения
-
23.04.2015 Жительницу Приморья будут судить за совершение тяжкого преступления
-
13.04.2015 Жительница Приморья в ходе пьяной ссоры ударила ножом собутыльника
Добавить комментарий