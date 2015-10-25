Минздрав обеспечит бесплатными лекарствами людей, перенесших инсульты и инфаркты
Пациенты, перенесшие острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты, операции на сердце будут бесплатно получать лекарства с 2020 года, — рассказали ТАСС в Минздраве, передают «Вести: Приморье».
С сообщением выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.
«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а также операции на сердце и сосудах», - сказала она.
Скворцова добавила, что бесплатные лекарства россияне смогут получать в течение двух лет с момента сосудистого заболевания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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