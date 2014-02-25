Созданы новые правила признания дома аварийным

В России появятся четкие критерии аварийности жилых домов. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей, рассказали в конструкторско-технологическом бюро, разработавшем документ. Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, — дефекты несущих конструкций.

Это сквозные трещины, просадки, смещение с опор и т.д. Сегодня конкретных критериев признания жилья аварийным не существует, и зачастую люди на годы остаются в опасных зданиях, отмечают депутаты Госдумы.

Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья. Во вторник ГД рассмотрит его во втором чтении.

Новые правила предназначены для оценки технического состояния домов — это поможет выявить аварийное и ограниченно работоспособное жилье. Критерии созданы для разных видов материалов и частей зданий, уточнил партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева Алексей Беляев.

Конкретизация критериев признания жилья аварийным — это один из пунктов законопроекта, формирующего новые механизмы расселения таких домов. Уточнение критериев аварийности жилья поможет избежать конфликтных ситуаций и исключить разночтения в методах признания домов непригодными для жилья, отметил депутат ГД Илья Осипов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]