Погода в Приморье сильно изменится
Погоду в Приморье определяет не глубокий, но обширный циклон с Монголии. Он принес пасмурную с прояснениями погода. Местами стоит туман. Гололед и снежный накат призывают к осторожности на дорогах, сообщает "Вести: Приморье".
В ночь с 17 на 18 декабря циклон покинет Приморский край, а южный циклон покинет Японское море. Произойдет усиление ветра и похолодает. Особенно сильный ветер ожидается на побережье края. Температура воздуха ночью понизится до -10 °С -20 °С, на побережье местами до -5, на севере местами до -25 С, указывает ресурс «Маглипогода».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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