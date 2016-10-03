Погода в Приморье сильно изменится

Погоду в Приморье определяет не глубокий, но обширный циклон с Монголии. Он принес пасмурную с прояснениями погода. Местами стоит туман. Гололед и снежный накат призывают к осторожности на дорогах, сообщает "Вести: Приморье".

В ночь с 17 на 18 декабря циклон покинет Приморский край, а южный циклон покинет Японское море. Произойдет усиление ветра и похолодает. Особенно сильный ветер ожидается на побережье края. Температура воздуха ночью понизится до -10 °С -20 °С, на побережье местами до -5, на севере местами до -25 С, указывает ресурс «Маглипогода».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]