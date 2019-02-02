Будет жить: сотрудники ГИМС спасли рыбака на Санаторной
Происшествие на несформировавшемся льду произошло 17 декабря. В 11:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что на ледовом поле в районе станции Санаторная в 300 метрах от берега (в сторону низководного моста) провалился под лёд рыбак, сообщает "Вести: Приморье".
Незамедлительно к месту происшествия убыл катер на воздушной подушке Государственной инспекции по маломерным судам.
Самостоятельные попытки выбраться из воды не увенчались успехом. Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили его на берег. Спасённый был передан врачам скорой медицинской помощи с незначительным переохлаждением. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.
К спасательным работам привлекались 6 человек и 2 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю ещё раз убедительно просит граждан воздержаться от выхода и выезда на лёд, тем самым обезопасив свою жизнь. Следует осознавать, что жизнь дороже любого улова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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