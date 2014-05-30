Уникальный электронный ресурс создал житель Приморья

Победителем конкурса стал Роман Бабеев с проектом «Айгер». «Айгер» – это конструктор сайтов с искусственным интеллектом, позволяющий с ноля создать продающую страницу в интернете без любых навыков в программировании. В отличие от существующих аналогов, к примеру, wix.com или tilda.cc, конструктор не только не предлагает шаблонных вариантов, создавая уникальный по внешнему виду электронный ресурс, но и прогнозирует его маркетинговую эффективность. Продукт ориентирован, в первую очередь, на предпринимателей из сферы микро- и малого бизнеса, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

«В современном мире многие компании вкладывают значительные средства в создание, развитие и внедрение передовых технологий, поскольку, как правило, они позволяют поднять предприятие на принципиально новый уровень, улучшить качество услуг или продуктов, оптимизировать рабочие процессы и, возможно, даже стать лидером рынка в своей отрасли. Поэтому мы всегда идем навстречу ребятам, новичкам и профессионалам, которые хотят развиваться в IT-сфере и вообще в сфере технологического предпринимательства. К примеру, в прошлые выходные в Приморье проходили масштабные соревнования – хакатон, в котором приняли участие 150 программистов со всего края. Участники представляли прототипы цифровых сервисов, призванных сделать жизнь в крае еще комфортнее и современнее», – подчеркнул врио вице-губернатора – директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей Максимчук.

Второе место на дальневосточном конкурсе завоевал проект из Хабаровска, третье – из Якутии.

Напомним, «Стартап Экспедиция» – крупнейшая на Дальнем Востоке инициатива по поддержке технологического предпринимательства. Проект стартовал в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме и на сегодняшний момент охватил все 11 регионов Дальнего Востока. Региональные этапы посетили более 700 зрителей, было подано 195 заявок на конкурс, 91 проект был рассмотрен. Финал в Москве собрал 70 участников, включая экспертов и гостей мероприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]