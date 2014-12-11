В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay

В Систему быстрых платежей, которую ЦБ запустил в 2019 году, планируют внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном. Сейчас там используется способ оплаты по QR-кодам, но такая технология непривычна для россиян, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали источники на платежном рынке. Эта технология, в частности, используется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами.

Разработку технологии для СБП подтвердила пресс-служба НСПК.

Центробанк запустил СБП в 2019 году, она позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона, с осени в системе реализуется возможность оплатить покупки с помощью QR-кода.

Другой способ оплаты через СБП разработал «Ростелеком», оператор системы по сбору биометрических данных россиян, — платеж с помощью сканирования лица.

Бесконтактная технология может стать еще одним способом оплаты в СБП. Возможность ее внедрения банки сейчас прорабатывают, но сроки реализации пока назвать трудно, сказал один из источников. Технологию оплаты по NFC в СБП рассматривают Промсвязьбанк, «Рокетбанк» и ВТБ, а Тинькофф Банк и «Открытие» ее уже разрабатывают, следует из ответов представителей банков.

НСПК показала несколько вариантов проведения NFC-платежей в СБП на своей конференции в начале декабря, рассказал один из собеседников РБК.

В магазине может быть установлена NFC-метка, в которую зашивается та же информация о платеже, что и в QR-код: покупателю достаточно приложить свой смартфон, ввести сумму (в некоторых случаях этого может не потребоваться) и подтвердить платеж.

Существует еще один сценарий оплаты: покупатель прикладывает смартфон к платежному терминалу, который поддерживает бесконтактную технологию, терминал посылает сигнал на телефон, смартфон плательщика этот сигнал принимает и инициирует запуск deep link (функция в iOS и Android, которая предлагает пользователю выбрать приложение, которым будет открыт тот или иной файл). В этом случае пользователю будет предложено выбрать из установленных на телефоне банковские приложения, которые поддерживают СБП. Затем он выберет нужное и подтвердит оплату.

«На сегодняшний день оплата по QR-кодам еще мало распространена в России, и обучение клиентов банков ее использованию потребует длительного времени. На этом фоне бесконтактная NFC-оплата позволит более активно наращивать использование СБП», — считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

Однако у этого способа могут быть и минусы, предупреждает глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева: «Если этот способ потребует от пользователя открывать свое приложение, чтобы подтвердить в нем платеж, то он не может быть безопасным и всегда есть риск, что рядом стоящие в магазине люди смогут подглядеть информацию о ваших счетах и завладеть телефоном с открытым приложением. В цифровых мобильных кошельках этот риск полностью исключен».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]