ТОП-7 решений для приморцев: итоги первого года работы Олега Кожемяко на посту губернатора

16 декабря 2018 года Олег Кожемяко был избран Губернатором Приморья. В администрации края отметили семь главных его инициатив, определивших направление развития Приморья в различных областях жизни:

Соцподдержка учителей и врачей

Первым шагом Олега Кожемяко на посту губернатора Приморье стала работа по совершенствованию мер социальной поддержки населения. Сегодня этот перечень насчитывает 76 мер, в 2018 году их было 57. Получателями поддержки государства сегодня являются свыше 700 тысяч человек.

Для привлечения педагогических кадров в сферу образования по инициативе Олега Кожемяко был принят закон о мерах поддержки педагогов. Он предусматривает единовременную выплату молодым специалистам, ежемесячную доплату, а также частичную компенсацию расходов за съемное жилье. Предусмотрена ежемесячная выплата для наставников молодых учителей. Педагогическим работникам также компенсируют часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

Чтобы привлечь специалистов в краевую медицину, губернатор инициировал принятие закона о предоставлении мер социальной поддержки медицинским работникам. Предусмотрены ежемесячные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей молодым врачам-специалистам до достижения пятилетнего стажа и медицинским специалистам, работающим на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Кроме того, от 500 до 700 тысяч рублей получают врачи, трудоустроившиеся в амбулаторно-поликлиническое звено и службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций; 300 тысяч рублей – фельдшеры, трудоустроившиеся в фельдшерско-акушерские пункты и станции скорой медицинской помощи, и 200 тысяч рублей – медицинские сестры, пришедшие работать в первичное звено приморского здравоохранения.

Это краевые средства поддержки, которые идут совместно с федеральными программами. При направлении в сельскую местность врач сможет получить сразу две выплаты.

Помимо этого, медработникам предоставляется денежная компенсация за наем жилых помещений в размере до 20 тысяч рублей в месяц. 3 тысячи рублей медицинским работникам амбулаторно-поликлинического звена выплачивается за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II стадии).

В планах – проработка механизмов льготной ипотеки для медицинских и педагогических работников.

Поддержка семей с детьми

С этого года в Приморье все без исключения мамы, родившие первого ребенка, получают единовременную выплату в размере 27,6 тысячи рублей. В случае рождения первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет размер выплаты увеличен до 50 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семьям полагается материнский капитал в размере 135,9 тысячи рублей. И региональный материнский капитал в размере 177,8 тысячи рублей – семьям, в которых родился третий ребенок.

По инициативе Олега Кожемяко принят краевой закон, который объединил все меры поддержки многодетных семей, включая новые: это освобождение от транспортного налога, компенсация 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и 100% расходов на оплату взноса на капремонт, компенсация расходов на подготовку ребенка к школе, бесплатное питание для детей из многодетных семей. При этом право на меры поддержки теперь получили граждане, имеющие среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума (в 2019 году это 27 тысяч рублей на каждого члена семьи).

Кроме того, поддержку в Приморье получают многодетные семьи, которые хотят приобрести или построить жилье.

Закон о «детях войны»

Закон, закрепляющий особый статус «детей войны», стал первым в пакете «социальных» законов, инициированных Олегом Кожемяко.

Закон был принят на заседании Законодательного Собрания еще 24 октября прошлого года. Документ устанавливает статус «дети войны» и меры социальной поддержки для постоянно проживающих в Приморье граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Почти 28 тысяч таких приморцев не имели ранее льготного статуса, а значит и не пользовались никакими мерами поддержки. Сегодня «дети войны» имеют право на ежегодные выплаты ко Дню Победы и Дню окончания Второй мировой войны, компенсацию 50% расходов на услуги ЖКХ и 100% расходов на капитальный ремонт, 50% на проезд в общественном транспорте, льготы по транспортному налогу.

Губернаторская программа «1000 дворов»

Эта беспрецедентная для Приморья программа стартовала по инициативе Олега Кожемяко 1 ноября 2018 года. В краевом бюджете на ее реализацию предусмотрели 1,2 миллиарда рублей.

Начинался проект с задумки благоустроить 400 дворов. Однако желающих принять участие в нем оказалось так много, что губернатор принял решение расширить его до 1000 дворов. Для финансового обеспечения дополнительных объемов Олег Кожемяко обратился в Министерство развития Дальнего Востока, и Приморью было направлено около 500 миллионов рублей. В результате проекта установлено около 500 детских и спортивных площадок, более 350 дворов получили ремонт проездов, тротуаров и лестниц. До конца 2019 года во Владивостоке завершат благоустройство 361 двора – в 17 раз больше, чем в прошлом году. Это рекордное количество придомовых территорий, которые были благоустроены в течение одного года. Никогда раньше данные работы в таком объеме в крае не выполнялись.

По мнению губернатора, самое важное в этом проекте – то, что все объекты и виды работ выбрали сами жители.

В 2020 году проект будет продолжен, прием заявок на благоустройство дворов уже ведется в муниципалитетах Приморья.

Параллельно с проектом «1000 дворов» в Приморье реализуется нацпроект «Жилье и городская среда» с финансированием более 650 миллионов рублей. Нацпроект направлен на благоустройство дворов, скверов, аллей и парков. Вместе они дают синергетический эффект.

Программа «Приморская рыба»

Рыбу по доступным ценам приморцы сегодня могут приобрести в 280 торговых точках по всему краю.

По инициативе Олега Кожемяко 1 ноября 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми предприятиями региона. В соответствии с документом горбуша, камбала, навага, сельдь, минтай, кальмар, а также рыбные консервы поставляют в торговые сети напрямую от производителя.

С начала действия программы приморцы приобрели по доступным ценам около 3 тысяч тонн рыбы.

Жилье для детей-сирот

Губернатор Приморья принял ряд важных решений, позволивших снизить напряженность в вопросе обеспечения жильем детей-сирот. Так, именно по инициативе главы региона в начале 2019 года муниципалитеты получили полномочия по подбору жилых помещений для этой категории граждан. Также этим продолжает заниматься и краевой департамент земельных и имущественных отношений.

Кроме того, была введена дополнительная социальная мера поддержки сирот в виде сертификатов на самостоятельное приобретение жилья.

В результате с начала года ключи от квартир получили 710 сирот. 577 из них удалось обеспечить «квадратами» по договорам найма специализированного жилья, 133 – по сертификатам на приобретение жилого помещения в собственность во исполнение судебных решений. Кроме того, в октябре этого года состоялось распределение 90 квартир в новостройках Лесозаводска.

Всего на обеспечение жильем детей-сирот направили более 1,2 миллиарда рублей. Выделенные средства освоены почти полностью.

Решение проблем обманутых дольщиков

Серьезный прогресс наметился и в решении проблемы, которая не двигалась в Приморье годами. В крае официально зарегистрировано 26 долгостроев, в которых ждут свои квартиры более 2,5 тысяч семей. Олег Кожемяко поставил задачу искоренить понятие «обманутый дольщик» в регионе. Разработка механизма была поручена региональному институту развития АО «Корпорация развития Приморского края».

В настоящее время ведется работа по завершению строительства 15 проблемных объектов – решения по этим домам были найдены в течение 2019 года.

Три из них уже сданы: в поселке Суражевка и два дома на Рудничной в Артеме, еще два сдадут до конца этого года – на улице Тихоокеанская–Гоголя в Артеме и на проспекте Красного Знамени, 158А, во Владивостоке.

В 2019 году началось строительство на всех проблемных домах жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д», в 2020-м все они будут сданы.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]