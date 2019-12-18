"Пацан" сказал, "пацан" сделал: Дмитрий Певцов даст бесплатный концерт в Приморье
18 декабря в 18.30 в МЦК Находки состоится бесплатный концерт народного артиста Дмитрия Певцова с программой "Баллада о Высоцком". Пригласительные на концерт можно получить в кассе МЦК.
Напомним, актер Дмитрий Певцов попал в неприятную историю в апреле текущего года. Он собирался провести гастрольный тур по городам Приморья, но по вине организаторов, в частности, Ирины Котовой из Владивостока, выступления были сорваны.
Актер был сильно разочарован случившимся и даже заявил на своей странице в Инстаграм, что собирается подать в суд на организаторов его концертов в Приморском крае, которые сорвали выступления в четырех городах региона по неизвестным причинам.
Тогда артит признался, что больше всего ему обидно из-за сорванного концерта в Находке, поскольку там родились его жена Ольга Дроздова и теща. Из-за "свинства, которое допустили Котова и ее коллеги", Дмитрий Певцов не успел предупредить родственников о случившемся форс-мажоре.
После данного инцидента Дмитрий Певцов пообещал провести бесплатный концерт в Находке. И вот наконец выступление состоится.
Жители Приморья в социальных сетях выражают огромное уважение к артисту, который сдержал свое слово:
samarskayanna
Обещал- сделал. Действительно народный артист! Браво!
klaralapshina
Умница. "Пацан" сказал, пацан сделал. Спасибо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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