"Пацан" сказал, "пацан" сделал: Дмитрий Певцов даст бесплатный концерт в Приморье

18 декабря в 18.30 в МЦК Находки состоится бесплатный концерт народного артиста Дмитрия Певцова с программой "Баллада о Высоцком". Пригласительные на концерт можно получить в кассе МЦК.

Напомним, актер Дмитрий Певцов попал в неприятную историю в апреле текущего года. Он собирался провести гастрольный тур по городам Приморья, но по вине организаторов, в частности, Ирины Котовой из Владивостока, выступления были сорваны.

Актер был сильно разочарован случившимся и даже заявил на своей странице в Инстаграм, что собирается подать в суд на организаторов его концертов в Приморском крае, которые сорвали выступления в четырех городах региона по неизвестным причинам.

Тогда артит признался, что больше всего ему обидно из-за сорванного концерта в Находке, поскольку там родились его жена Ольга Дроздова и теща. Из-за "свинства, которое допустили Котова и ее коллеги", Дмитрий Певцов не успел предупредить родственников о случившемся форс-мажоре.

После данного инцидента Дмитрий Певцов пообещал провести бесплатный концерт в Находке. И вот наконец выступление состоится.

Жители Приморья в социальных сетях выражают огромное уважение к артисту, который сдержал свое слово:

samarskayanna

Обещал- сделал. Действительно народный артист! Браво!

klaralapshina

Умница. "Пацан" сказал, пацан сделал. Спасибо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]