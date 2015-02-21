Хозяин конфискованного в Сингапуре судна «Севастополь» просит помощи у правительства РФ
Сингапурский суд признал право за властями отобрать «Севастополь» за долги, образовавшиеся за время простоя судна в порту. По информации заместителя гендиректора компании по управлению флотом Олега Аникина, руководитель компании-судовладельца «Гудзон» поехал в Москву, чтобы обратиться за помощью к правительству России.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, руководитель попавшей под санкции российской судоходной компании "Гудзон" поехал в Москву, чтобы обратиться к правительству России за помощью по поводу решения суда в Сингапуре о конфискации судна "Севастополь".
Ранее в "Гудзоне" сообщили, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Долг образовался во время простоя в Сингапуре судна, которое компания не могла отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций. Во вторник Аникин со ссылкой на информацию диппредставительства сообщил, что суд признал за Сингапуром право отобрать "Севастополь".
Руководство "Гудзона" намерено предъявить встречный иск, но на это у компании сейчас нет средств. Поэтому гендиректор намерен обратиться за помощью в комитет по санкциям.
Рыночная стоимость судна "Севастополь" - от 2,5 до 4 миллионов долларов, сам иск - на меньшую сумму.
Правительство занимается вопросом "Гудзона" с августа прошлого года.
"Помощь есть... Например, федеральные компании, перед которыми у нас есть долги, продолжают работать с нами, налоговая, транспортные прокуратуры с пониманием относятся к ситуации. Но это вопрос времени", - заявили в "Гудзоне".
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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