Члены экипажа теплохода, арестованного Сингапуре, вернулись с зарплатой

Члены экипажа теплохода "Севастополь", задержанного в порту Сингапур, вернулись в Россию, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры.

В Приморскую транспортную прокуратуру через посольство Российской Федерации в Республике Сингапур обратились два члена экипажа теплохода «Севастополь» с жалобами на неисполнение судовладельцем обязанности по их репатриации из иностранного порта.

В ходе проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания Гудзон» по истечении сроков действия трудовых договоров не приняло меры к репатриации российских моряков из морского порта Сингапур. Также работодатель не исполнил обязанность по своевременной выплате членам экипажа судна заработной платы.

С целью восстановления трудовых прав моряков транспортный прокурор руководителю судоходной компании внес представление и обратился в суд с иском. По результатам рассмотрения актов реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, перечислена компенсация за ее несвоевременную выплату, оба моряка возвращены в Россию.

Кроме этого, суд по постановлениям прокурора указанную судоходную компанию и ее руководителя привлек к административной ответственности (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения) в виде предупреждения, приняв во внимание фактическое устранение нарушений.

Напомним, судно прибыло в порт Сингапура 27 февраля согласно рейсовому заданию и оставалось там по указанию судовладельца "Гудзон". За время стоянки образовалась задолженность за оказанные агентом услуги и портовые сборы в размере около 1 млн долларов, которая не была вовремя погашена. Сингапурский агент судна подал иск, чтобы взыскать долг, и суд арестовал судно. За время простоя команда судна несколько раз сменилась.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]