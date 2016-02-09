Без еды, воды и денег: руководитель судоходной компании не реагирует на нечеловеческие условия пребывания экипажа танкера

Приморская транспортная прокуратура принимает меры к восстановлению трудовых прав экипажа танкера «Патриот», сообщают "Вести:Приморье".

Приморская транспортная прокуратура проверила соблюдение ООО «Судоходная компания Гудзон» требований трудового законодательства в связи с публикацией в СМИ сообщений о нарушении трудовых прав членов экипажа танкера «Патриот».

Проверка установила, что работодатель не выплатил 19 членам экипажа заработную плату за ноябрь-декабрь 2019 года и за январь 2020 года. Общая сумма задолженности превысила 1,6 млн рублей. В настоящее время судно и экипаж находятся в морском порту Нингдэ (КНР), судовладелец мер по возвращению моряков на родину не принял.

Кроме того, судоходная компания не исполнила установленные Кодексом торгового мореплавания РФ обязанности по страхованию жизни и здоровья моряков, а также заработной платы и других причитающихся членам экипажа сумм, в том числе расходов на репатриацию.

В целях восстановления прав экипажа транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений руководителю судоходной компании.

Также прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя – ООО «СК Гудзон» задолженности по заработной плате, компенсации за несвоевременную ее выплату и возложении обязанности репатриировать моряков. В настоящее время исковые заявления находятся во Фрунзенском районном суде г. Владивостока на рассмотрении.

Помимо этого, в отношении судоходной компании прокурор возбудил дела об административном правонарушении. Постановления находятся на рассмотрении в мировом суде и Государственной инспекции труда в Приморском крае соответственно.

Руководителю судоходной компании направлено уведомление о явке в прокуратуру для возбуждения в отношении должностного лица дел об административных правонарушениях.

Фактическое восстановление трудовых прав экипажа танкера и рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле Приморской транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве.

Напомним, члены экипажа танкера «Патриот» передали журналистам свое обращение, в котором тревожно сообщают, что более двух недель не могут вернуться из Китая на родину и вынуждены жить на танкере без запасов продовольствия. Как оказалось, судно, принадлежащее владивостокскому ООО «СК Гудзон», пригнали в портовый завод в Нингдэ для проведения ремонта. Однако из-за отсутствия денег судовладелец поручил вывести танкер из эксплуатации и оставить на перестой на судоремонтном заводе Fuan Matou Shipyard. Экипаж выполнил поставленную задачу, однако после этого вдруг узнал, что их возвращение в Россию откладывается на неопределенный срок, поскольку денег у хозяина судна нет.

«Экипаж танкера выполнил все необходимые мероприятия по подготовке танкера к перестою 6 января 2020 года и проинформировал об этом компанию. На вопросы о репатриации на родину и выплате заработной платы экипажу руководство компании объясняет, что финансовой возможности у них нет по причине невыполнения госструктурами взятых на себя обязательств по поддержке компании», - говорится в обращении экипажа «Патриота».

По информации членов экипажа «Патриота», жизнь на судне сейчас проходит почти в нечеловеческих условиях. Провизии на судне тоже не осталось, моряков выручают граждане КНР, мыться удается раз в неделю, а из-за отсутствия питьевой воды приходится пить техническую.

«Условий как таковых нет. Раз в неделю воду подогреваем, чтобы помыться… Продукты нам подкидывают частично и с перебоями китайцы. В долг дают. А сами мы купить ничего не можем, потому что нас не выпускают с территории портового завода. Те деньги, что у нас были, уже все потратили», - рассказал второй помощник капитана танкера «Патриот» Михаил Черныш.

Самостоятельно оставить судно и покинуть страну моряки тоже не могут, поскольку их документы изъяты. По прибытии в порт 17 декабря 2019-го заграничные паспорта, дипломы, мореходные книжки и танкерные подтверждения были отданы на время судовому агенту.

Экипаж волнует вопрос и о выплате заработной платы после новостей об отсутствии финансовых средств у судовладельца. Некоторым морякам компания уже задолжала за полгода более 500 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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