Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по публикациям о нарушении трудовых прав экипажа танкера «Патриот», сообщает "Вести: Приморье".

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку размещенного в средствах массовой информации сообщения о ненадлежащих условиях труда и задержке выплаты заработной платы экипажу танкера «Патриот», находящегося в морском порту Нигдэ (КНР).

В ходе проверки транспортной прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц компании-судовладельца – ООО «Судоходная компания «Гудзон» в части соблюдения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований в сфере безопасности мореплавания.

При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 19 моряков танкера «Патриот» судоходной компании «Гудзон» из Владивостока застряли в китайском порту Нингдэ. Экипаж из-за отсутствия финансов у судовладельца более двух недель вынужден жить на судне без запасов еды и пить техническую воду. Судовладелец связывает возникшие проблемы с санкциями США и обещает вернуть россиян домой после 6 февраля.

«Экипаж танкера выполнил все необходимые мероприятия по подготовке танкера к перестою 6 января 2020 года и проинформировал об этом компанию. На вопросы о репатриации на родину и выплате заработной платы экипажу руководство компании объясняет, что финансовой возможности у них нет по причине невыполнения госструктурами взятых на себя обязательств по поддержке компании», - говорится в обращении экипажа «Патриота».

По информации членов экипажа «Патриота», жизнь на судне сейчас проходит почти в нечеловеческих условиях. Провизии на судне тоже не осталось, моряков выручают граждане КНР, мыться удается раз в неделю, а из-за отсутствия питьевой воды приходится пить техническую.

«Условий как таковых нет. Раз в неделю воду подогреваем, чтобы помыться… Продукты нам подкидывают частично и с перебоями китайцы. В долг дают. А сами мы купить ничего не можем, потому что нас не выпускают с территории портового завода. Те деньги, что у нас были, уже все потратили», - рассказал второй помощник капитана танкера «Патриот» Михаил Черныш.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]