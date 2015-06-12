Застрявший в Китае  экипаж «Патриота» получил продукты и чистую воду





Проблемами компании «Гудзон» занялась спецкомиссия Правительства РФ, — передают информацию профсоюза моряков «Вести: Приморье».

О сдвинувшемся с мертвой точек деле сообщил заместитель директора компании «Гудзон» Олег Аникин. Таким образом, появилась надежда, что фирма, наконец, рассчитается по долгам с экипажем судна «Патриот». Задолженность перед моряками немаленькая – 1,6 млн рублей.

Напомним, т/х «Патриот» стоит в порту Нингдэ (Китай) с 17 декабря 2019 года. В январе моряки обратились за помощью в Российский профсоюз моряков. Они жаловались, что с ноября не получают зарплату, их семьи на грани нищеты, на борту не осталось питьевой воды и начались проблемы с едой. При этом получить точную информацию о дате репатриации морякам не удавалось. Дальневосточная региональная организация РПСМ передала обращение членов экипажа в транспортную прокуратуру.

Как отмечено в сообщении ведомства, «прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате, компенсации за несвоевременную ее выплату и возложении обязанности репатриировать моряков. В отношении судоходной компании возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ – «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

После вмешательства в дело ДВРО РПСМ моряки хотя бы получили продовольствие и чистую воду. Кроме того, замдиректора компании «Гудзон» Олег Аникин сообщил ТАСС, что появилась перспектива в части обеспечения контрактами на работу флота компании, что позволит начать выплаты задолженностей морякам в феврале. В этом «Гудзону» помогает специальная комиссия правительства РФ, созданная для решения проблем предпринимателей, попавших под санкции США.

Тем временем вопрос по репатриации экипажа остается открытым. По словам Аникина, она затягивается из-за продленных каникул у органов в КНР.

«Нам удалось договориться о работах с судоремонтным заводом, но в связи с вспышкой пневмонии от коронавируса представители завода пока не могут приступить к ремонту, даже не говорят, когда это станет возможно. Что касается возвращения экипажа на Родину, то и здесь есть препятствия. Дело в том, что все официальные инстанции в Китае, которые занимаются оформлением необходимых для репатриации документов, сейчас находятся на вынужденных каникулах до 10 февраля, а, может быть, и дольше», – пояснил он.

Отметим, что возвращение членов экипажа домой и выплата им заработной платы за четыре месяца за счет страховой компании невозможны: на «Патриоте» отсутствуют как страховые свидетельства о финансовых гарантиях судовладельца, так и документы о страховании на случай травмы, потери дееспособности или смерти. Это, к слову, является прямым нарушением норм Конвенции о труде в морском судоходстве и Кодекса торгового мореплавания.

О бедственном положении экипажа судна «Патриот» «Вести: Приморье» рассказывали в материале Без еды, воды и денег: руководитель судоходной компании не реагирует на нечеловеческие условия пребывания экипажа танкера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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