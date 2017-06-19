Экипаж танкера «Патриот» из Владивостока без еды и воды вынужден жить на судне в китайском порту Нингдэ

19 моряков танкера «Патриот» судоходной компании «Гудзон» из Владивостока застряли в китайском порту Нингдэ. Экипаж из-за отсутствия финансов у судовладельца более двух недель вынужден жить на судне без запасов еды и пить техническую воду. Судовладелец связывает возникшие проблемы с санкциями США и обещает вернуть россиян домой после 6 февраля, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

В редакцию обратились члены экипажа танкера «Патриот». Моряки передали журналистам свое обращение, в котором тревожно сообщают, что более двух недель не могут вернуться из Китая на родину и вынуждены жить на танкере без запасов продовольствия. Как оказалось, судно, принадлежащее владивостокскому ООО «СК Гудзон», пригнали в портовый завод в Нингдэ для проведения ремонта. Однако из-за отсутствия денег судовладелец поручил вывести танкер из эксплуатации и оставить на перестой на судоремонтном заводе Fuan Matou Shipyard. Экипаж выполнил поставленную задачу, однако после этого вдруг узнал, что их возвращение в Россию откладывается на неопределенный срок, поскольку денег у хозяина судна нет.

«Экипаж танкера выполнил все необходимые мероприятия по подготовке танкера к перестою 6 января 2020 года и проинформировал об этом компанию. На вопросы о репатриации на родину и выплате заработной платы экипажу руководство компании объясняет, что финансовой возможности у них нет по причине невыполнения госструктурами взятых на себя обязательств по поддержке компании», - говорится в обращении экипажа «Патриота».

По информации членов экипажа «Патриота», жизнь на судне сейчас проходит почти в нечеловеческих условиях. Провизии на судне тоже не осталось, моряков выручают граждане КНР, мыться удается раз в неделю, а из-за отсутствия питьевой воды приходится пить техническую.

«Условий как таковых нет. Раз в неделю воду подогреваем, чтобы помыться… Продукты нам подкидывают частично и с перебоями китайцы. В долг дают. А сами мы купить ничего не можем, потому что нас не выпускают с территории портового завода. Те деньги, что у нас были, уже все потратили», - рассказал второй помощник капитана танкера «Патриот» Михаил Черныш.

Самостоятельно оставить судно и покинуть страну моряки тоже не могут, поскольку их документы изъяты. По прибытии в порт 17 декабря 2019-го заграничные паспорта, дипломы, мореходные книжки и танкерные подтверждения были отданы на время судовому агенту.

Экипаж волнует вопрос и о выплате заработной платы после новостей об отсутствии финансовых средств у судовладельца. Некоторым морякам компания уже задолжала за полгода более 500 000 рублей.

Отметим, что танкер «Патриот» с 2018 года числится в санкционном списке США. Как сообщал ТАСС, по мнению американских властей, они причастны к передаче нефтепродуктов судам, следовавшим под флагом КНДР, а также деятельности, запрещенной Совбезом ООН.

За комментарием обратились к представителям руководства ООО «СК Гудзон». Заместитель генерального директора компании по эксплуатации флота Олег Аникин объяснил, что у фирмы действительно появились финансовые проблемы после введения, по его словам, необоснованных американских санкций в 2018 году. Это сказалось, в том числе, и на судне «Патриот», которое должны были отремонтировать, но денег на это не нашлось. Вопрос о сроке возвращения экипажа на родину, по словам Олега Адольфовича, зависит также и от особенностей КНР. В частности, оформить все документы для репатриации россиян будет возможно только после китайских праздников, то есть после 6 февраля.

«Почему наши люди задержались в Китае? Сейчас в этой стране до 6 февраля идут праздники, и все учреждения, где оформляют визы, не работают. Но мы их обязательно вернем домой после этой даты... Изначально вообще проблемы возникли из-за санкций США. Эта проблема решается, под руководством вице-премьера Юрия Трутнева в Москве создана рабочая группа», - рассказал Олег Аникин.

Он заверил, что проблема поставок еды и воды решается. На месте в данный момент экипаж обеспечивают китайские рабочие по договоренности. Вопрос о выплате зарплат будет решаться по возвращении моряков домой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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