Компанию-должника дисквалифицировали за невыплату зарплаты экипажу судна "Один"

Приморская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере оплаты труда обществом с ограниченной ответственностью «ПримПортСервис» в связи с поступившими обращениями его работников – членов экипажа транспортного рефрижератора «Один». Установлено, что девяти морякам работодатель с февраля по апрель 2020 года не выплачивал заработную плату, общая сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служб ДВТП.

Транспортный прокурор директору общества внес представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено, требования удовлетворены.

Также в интересах членов экипажа транспортный прокурор обратился в суд с исками о взыскании с ООО «ПримПортСервис» заработной платы и компенсации за ее несвоевременную выплату. Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края исковые требования удовлетворил в полном объеме, исполнительные листы направлены в службу судебных приставов.

Фактическое погашение задолженности находится на контроле в Приморской транспортной прокуратуре.

Кроме того, по постановлениям прокурора мировой судья судебного участка № 20 Советского района г. Владивостока Приморского края признал указанную компанию и ее руководителя виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) и назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа, должностному лицу – в виде дисквалификации сроком на 1 год 6 мес.

Материалы о наличии задолженности по заработной плате прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения, в настоящее время проводится доследственная проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]