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Вчера, 23:14
 

Жителей Большого Камня защитили от «двойных квитанций» за тепло

Жителей Большого Камня защитили от «двойных квитанций» за тепло

Фото: bash.news


Прокуратура проведела проверку по обращениям жителей г. Большой Камень о получении ими одновременно платежных квитанций от двух теплоснабжающих организаций, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Установлено, что администрацией городского округа Большой Камень вынесено постановление «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации МУП городского округа Большой Камень «Городское хозяйство».

В свою очередь, ранее действующие постановления департамента об установлении тарифов на теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения для потребителей АО «Теплоэнергетическая компания» признаны утратившими силу.

Между тем, АО «Теплоэнергетическая компания» в отсутствие установленных тарифов на тепловую энергию, не являясь теплоснабжающей организацией, направило населению платежные квитанции за сентябрь текущего года с требованием об уплате в его пользу периодических платежей за услугу теплоснабжения.

Учитывая данные обстоятельства, Бельшекаменской межрайонной прокуратурой в адрес директора АО «Теплоэнергетическая компания» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием вернуть незаконно полученные денежные средства граждан. 

Кроме того, в отношении АО «Теплоэнергетическая компания», а также ответственного должного лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Юридическое лицо заплатит административный штраф в размере 100 тыс. рублей. В настоящее время постановления не вступили в законную силу.

Фактическое устранение прав граждан находится на контроле Большекаменской межрайонной прокуратуры.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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