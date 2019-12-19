Передовые технологии на страже природы. Приморские лесники вооружились беспилотными летательными аппаратами и объявили масштабную борьбу с черными лесорубами. Дорогостоящую технику закупила администрация края.

Высоко лечу, далеко гляжу. Приморские лесники покоряют небо.

В числе первых беспилотный аппарат освоил Владимир Кисткин, руководитель Рощинского лесничества. Говорит, такие дроны — неоценимая помощь. Ведь далеко не везде можно проехать на авто, а пеший путь займет десятки часов.

Владимир Кисткин, руководитель Рощинского филлиала КГКУ «Примлес»: «С самовольными рубками - это вообще отдельная история. Я думаю, что даже то, что мы имеем такие дроны, на сегодняшний день уже многих остановит».

С начала года только в трех из 11 лесничеств Приморья зафиксировали более 20 незаконных рубок. Обнаружить их помогает спутниковая система «Кедр». Умный алгоритм сравнивает два снимка тайги и находит подозрительные изменения.

Павел Гаража, представитель Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы: «Вся информация о заготовителях леса: там указаны, какие арендаторы, какие рубки будут проводиться. Площади, и в какого по какой период они могут заготавливать».

Затем сигнал передается специалистам. Они выезжают как можно ближе к месту предполагаемой рубки и запускают дрон.

Аппарат может улететь на расстояние до семи километров. И если опустится близко к браконьерам не удастся из-за веток деревьев, тут на помощь придет функция зума у камеры — многократное приближение. Так лесники могут зафиксировать не только факт вырубки, но и лица нарушителей.

Сергей Абарок, эксперт по пилотированию дронов: «Скорость передвижения этого дрона по воздуху 50-70 километров в час. 70 — это в спорт режиме. В легкий, средний ветер он летает без проблем. Даже если что-то пойдет не так, потеряется связь, он всегда возвращается обратно. У него есть специальная функция автовозврата домой».

Администрация Приморья закупила для лесничеств сразу 35 дронов. По словам специалистов, это самый большой в России парк беспилотных летательных аппаратов, которые помогут отслеживать и лесные пожары.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru