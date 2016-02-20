В Приморье задержали пятерых американцев с видеокамерами

Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал пятерых граждан США, которые снимали фильм для Discovery, за то, что они указали неверную цель визита при въезде в страну, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами. По словам задержанных, они снимали фильмы, не имеющие политического подтекста. Отмечалось, что при получении визы граждане США указывали иную цель пребывания.



"Они все - граждане США, нарушили правила въезда. У них указана цель въезда деловая, но фактически деятельность по торгово-экономическим вопросам не осуществляли, а прибыли для осуществления деятельности в качестве корреспондентов иностранных СМИ, точнее, съемки видеоматерила для Discovery", - рассказал представитель суда.



По его словам, им назначен штраф в размере двух тысяч рублей без административного выдворения за пределы России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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