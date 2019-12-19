История встречи дикого кабана и кровожадной леди взбудоражила социальную сеть
Семья встретила дикого кабана на дальневосточной трассе. Огромное животное бежало по дороге впереди автомобиля, после чего свернуло в сугроб. Казалось бы, обычная картина для таежного края, почему же видео, опубликованное в соцсетях, вызвало столь жесткие комментарии. А все благодаря голосам за кадром.
По всему видно, что в автомобиле сидит семья из трех человек: супруги и ребенок. Увидев кабана, глава семейства сначала предлагает убить животное, а потом, поразмыслив, понимает, что это опасно для его жизни, и провозглашает, что намерен отказаться от этой идеи. Однако, его вторая половина, не смотря на слабость пола, отличается весьма сильным характером и даром убеждения. Женщина настаивает:
"- Да убей ты его! Бей быстрее!
- Он меня соожрет, пока я будку буду открывать.
- Да чего бы он тебя сожрал, ничего не будет. Убивай, мясо!
- Я его один не подниму.
- Я помогу".
Стоит отметить, что свидетелем всего происходящего стал ребенок, который просил родителей не убивать животное.
Пользователи соцсетей, шокированные поведением женщины, забросали паблик комментариями:
Ребенок с ними. И даже это не останавливает ее желание набить утробу и на халяву. Подумала бы, как на психике ребенка может отразиться увиденное убийство животного🤦♀️.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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