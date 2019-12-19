История встречи дикого кабана и кровожадной леди взбудоражила социальную сеть

Семья встретила дикого кабана на дальневосточной трассе. Огромное животное бежало по дороге впереди автомобиля, после чего свернуло в сугроб. Казалось бы, обычная картина для таежного края, почему же видео, опубликованное в соцсетях, вызвало столь жесткие комментарии. А все благодаря голосам за кадром.

По всему видно, что в автомобиле сидит семья из трех человек: супруги и ребенок. Увидев кабана, глава семейства сначала предлагает убить животное, а потом, поразмыслив, понимает, что это опасно для его жизни, и провозглашает, что намерен отказаться от этой идеи. Однако, его вторая половина, не смотря на слабость пола, отличается весьма сильным характером и даром убеждения. Женщина настаивает:

"- Да убей ты его! Бей быстрее!

- Он меня соожрет, пока я будку буду открывать.

- Да чего бы он тебя сожрал, ничего не будет. Убивай, мясо!

- Я его один не подниму.

- Я помогу".

Стоит отметить, что свидетелем всего происходящего стал ребенок, который просил родителей не убивать животное.

Пользователи соцсетей, шокированные поведением женщины, забросали паблик комментариями:

lenamayaa

Какая баба кровожадная

klymaka

Ребенок с ними. И даже это не останавливает ее желание набить утробу и на халяву. Подумала бы, как на психике ребенка может отразиться увиденное убийство животного🤦‍♀️.

Да что же с людьми происходит, животинка радуется жизни, порадуйтесь вместе, зачем убивать😢 Нелюди какие-то, совсем деградируют.... gorodnovaolga

Очень мерзко смотреть на людей, для которых всё живое - еда. Вспоминаем пирамиду Маслоу.

К счастью, для кабанчика, мужчина все-таки не решился выйти из машины, и животное благополучно удалилось в лес.

Отметим так же, что разговор за кадром происходил с использованием так называемого "народного фольклора", поэтому видео публикуем без звука.

Видео - "Экипажи ДПС"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]