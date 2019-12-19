Приморский музей им. Арсеньева в 2020 году станет федеральным и получит новое название

Федеральный статус получит Приморский музей имени Арсеньева в начале 2020 года. Учреждение сольется с музеем-заповедником «Владивостокская крепость» и будет называться Музеем истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева. Соответствующий приказ издан Министерством культуры РФ по поручению Президента России Владимира Путина.

Как сообщили в администрации края, переход на федеральный уровень начнется ориентировочно после новогодних праздников.

В настоящее момент музей приступил к приему-передаче двух объектов крепости от Министерства обороны России в оперативное управление и оформлению договора с администрацией Владивостока о безвозмездном использовании трех объектов, которые находятся в ведении муниципалитета.

Справочно:

В 2019 году создан Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость». В его составе действуют форт Поспелова и форт № 11, а также визит-центр с экспозицией об истории создания Владивостокской крепости, организованы туристические маршруты и событийные мероприятия. Архитектурный памятник Владивостокской крепости, возведенной на территории города в 1899-1914 годах, состоит из 124 объектов, включающих в себя более 500 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Их передачу планируется завершить до 2023 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]