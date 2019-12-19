Жительница Приморья поблагодарила пожарного Александра Ченского за мужество и профессионализм

В адрес Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила благодарность жительницы посёлка Вольно-Надеждинск.

«Хочу выразить слова искренней благодарности в адрес пожарного - он же наш сосед Александр Ченский. Вчера в нашем жилом комплексе «Надеждинское Полесье» произошёл пожар. Александр проживает в нашем доме, он оперативно и профессионально вывел свою семью на улицу из зоны задымления и так же эвакуировал соседей. Далее, оставив жену и годовалую дочку с соседями на улице, стал помогать прибывшей на место происшествия пожарной охране из 88-ой пожарной части. В автомобиле у него была экипировка. Александр продемонстрировал свои профессиональные навыки. Зная таких людей и живя с ними рядом, чувствуешь себя в безопасности!», - сообщается в письме Галины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, вечером 18 декабря в 17.48 в пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района поступило сообщение о том, что в одной из квартир десятиэтажного жилого дома произошёл пожар.

Незамедлительно (в 17.58) по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.

В ходе разведки было установлено, что на седьмом этаже жилого здания горит балкон.

В 18.04 пожар на общей площади 8 кв. м. был локализован, а в 18.08 ликвидировано открытое горение. После проливки и осмотра места происшествия, в 19.10 была объявлена полная ликвидация пожара. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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