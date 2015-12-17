Путин ответил на вопрос о дальневосточной ипотеке
На большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина журналистка из Магадана задала вопрос о сложностяж реализации проекта "дальневосточной ипотеке" под 2%: Выгодно ли это банкам? И какие гарантии есть у участников господдержки?
Путин заметил, что процедуры усложнены и надо ситуацию менять. Материнский капитал может вноситься под ипотеку. Путин отметил необходимость расширять применение электронного товарооборота, чтобы процедуры осуществлялись без присутствия человека. Президент пообещал решить этот вопрос, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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