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В Приморье построят опорный дата-центр

В Приморье построят опорный дата-центр

Фото: cloverhost.net


Приморский край рассчитывает до конца 2021 года построить первую очередь опорного дата-центра для Дальневосточного федерального округа, — сообщают «Вести: Приморье» по информации lenta.ru.

 Интерес к размещению данных в нем уже проявили Япония, Китай и Южная Корея. Об этом сообщил в четверг врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Дата-центры используются для обработки и хранения информации клиентов, они позволяют сократить расходы на IT-инфраструктуру, ее администрирование и защиту данных.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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