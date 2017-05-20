В Приморье построят опорный дата-центр





Приморский край рассчитывает до конца 2021 года построить первую очередь опорного дата-центра для Дальневосточного федерального округа, — сообщают «Вести: Приморье» по информации lenta.ru.

Интерес к размещению данных в нем уже проявили Япония, Китай и Южная Корея. Об этом сообщил в четверг врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Дата-центры используются для обработки и хранения информации клиентов, они позволяют сократить расходы на IT-инфраструктуру, ее администрирование и защиту данных.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]