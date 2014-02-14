Лечебные учреждения края оснащаются оборудованием

Лечебные учреждения Приморского края оснастили современным медоборудованием на сумму почти 3 миллиарда рублей. Такие данные озвучил губернатор Олег Кожемяко на итоговом совещании по здравоохранению, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

В работе совещания приняли участие первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко, главные врачи медучреждений края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что за прошедший год в сфере здравоохранения сделано немало – впервые за последние несколько лет сокращен отток кадров и наблюдается прирост специалистов, отремонтированы поликлиники и больницы, введены в действие меры поддержки для медработников, закуплено более 2 тысяч единиц различного оборудования.

По словам главы региона, сегодня перед отраслью стоит задача правильно и грамотно использовать собственный потенциал. Помимо общих направлений необходимо обратить пристальное внимание на качество и эффективность работы.

«Мы продолжим оснащение лечебных учреждений, начнем строить арендное жилье для медработников. Приморье должно стать тем регионом, у которого другие дальневосточные территории будут перенимать опыт. Для этого предстоит немало потрудиться», – обозначил Олег Кожемяко.

Значимую роль в развитии системы здравоохранения должны сыграть эффективные главврачи, способные грамотно организовать работу своих учреждений.

«Даже если в поликлинике или больнице будет новейшее оборудование, сделан ремонт, и квалифицированные врачи, но пациенту нахамили в гардеробе или человек поскользнулся на крыльце или, ожидая врача, простоял в коридоре, так как негде было сесть, у него останутся негативные впечатления. И задача медработника – не только оказать ту или иную помощь, но и выслушать пациента, быть добрее, участливее, создать комфортные условия для ожидания приема – это ежедневная, кропотливая работа, без которой невозможно вывести наше здравоохранение на новый уровень», – заявил глава края.

Вера Щербина, обращаясь к руководителям приморских больниц и поликлиник, отметила необходимость грамотно и своевременно проводить закупки препаратов и расходных материалов, уделять внимание повышению квалификации персонала.

«Тем учреждения, которые грамотно будут распоряжаться финансами, смогут получать дополнительные средства из краевого бюджета», – добавила первый замглавы Приморья.

Подчеркнута также важность сохранения темпов реализации национального проекта «Здравоохранение» и его региональных составляющих – по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитию первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, обеспечению сферы квалифицированными кадрами, информатизации здравоохранения.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]