Северокорейские рабочие уступают место узбекским и русским бригадам

Северокорейские рабочие продолжают трудиться в Приморье, несмотря на скорое истечение срока их пребывания в РФ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"Северокорейцы покидают Приморье. По рабочим визам у них схема закрыта, но есть вариант заехать по учебным визам. По этой схеме корейцы по-прежнему работают, просто стало несколько тяжелее с ними трудиться. Они должны раз в три месяца вернуться на родину, отметиться, и снова заезжать на учебу в Приморье", - сообщил председатель совета организации "Альянс строителей Приморья" Сергей Федоренко.

Он уточнил, что рабочие из КНДР учатся в любых вузах, куда могут поступить.

По его словам, за последний год число северокорейских рабочих в отрасли строительства Приморья существенно уменьшилось. Если обычно их работало около пяти тысяч, то теперь, предположительно, около тысячи человек.

Федоренко отметил, что традиционно северокорейцы занимались монолитными работами и отделкой.

"Сейчас происходит замещение корейцев на узбеков, на русские бригады. Цена за работы и правда сейчас подрастает, но не смертельно. Я даже рад происходящему, потому что и русские бригады сейчас стали формироваться. Такое замещение краю только на пользу", - добавил эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]