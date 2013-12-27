Новогодний праздник состоялся в сквере Суханова
Дед Мороз, Снегурочка и множество сказочных персонажей посетили сквер Суханова во Владивостоке. Здесь прошло новогоднее театрализованное представление для детей и взрослых, всех, кто решил принять участие в сказке, сообщает "Вести: Приморье".
Дети и взрослые собрались у нарядной новогодней елки. В гости пришли герои сказок. Дед Трифон, Коза, Медведь и Баба Яга учили новогодним колядкам. Собравшиеся в сквере отыскали Деда Мороза со Снегурочкой, чтобы загадать новогоднее желание. Дружно водили хороводы и поздравляли друг друга с наступающим праздником.
Напомним, театрализованные мероприятия, посвященные встречи Нового года, состоятся во всех районах Владивостока.
21 декабря праздничные программы пройдут у кинотеатра «Галактика», на острове Попова и в поселке Трудовое.
22 декабря представления покажут в микрорайоне Снеговая Падь, в селе Береговое и Пушкинском сквере.
23 декабря с наступающим праздником поздравят жителей острова Русский, театрализованные мероприятия пройдут у стадиона «Строитель».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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