Новогодний праздник состоялся в сквере Суханова

Дед Мороз, Снегурочка и множество сказочных персонажей посетили сквер Суханова во Владивостоке. Здесь прошло новогоднее театрализованное представление для детей и взрослых, всех, кто решил принять участие в сказке, сообщает "Вести: Приморье".

Дети и взрослые собрались у нарядной новогодней елки. В гости пришли герои сказок. Дед Трифон, Коза, Медведь и Баба Яга учили новогодним колядкам. Собравшиеся в сквере отыскали Деда Мороза со Снегурочкой, чтобы загадать новогоднее желание. Дружно водили хороводы и поздравляли друг друга с наступающим праздником.

Напомним, театрализованные мероприятия, посвященные встречи Нового года, состоятся во всех районах Владивостока.

21 декабря праздничные программы пройдут у кинотеатра «Галактика», на острове Попова и в поселке Трудовое.

22 декабря представления покажут в микрорайоне Снеговая Падь, в селе Береговое и Пушкинском сквере.

23 декабря с наступающим праздником поздравят жителей острова Русский, театрализованные мероприятия пройдут у стадиона «Строитель».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]