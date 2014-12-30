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Анонс на 20 декабря

Анонс на 20 декабря

20 декабря с 9.00 до 17.00 - во Владивостоке на улице Жигура, 2-б (район бывшего трамвайного кольца на 3-й Рабочей) - будет работать продовольственная ярмарка. 

20 декабря в 12.00 - на острове Русский в поселке Экипажный в районе Дома офицеров флота - Новогоднее представление.

20 декабря в 13.00 - в селе Береговое на улице Строительной, 5 - Новогоднее представление.

20 декабря в 13.00  - Владивосток, Адмиральский сквер - Новогодняя мастерская.

20 декабря в 17.00  - Владивосток, FESCO Hall - Эстрадный оркестр МГУ им. адм. Г.И. Невельского представит концертную программу "Легенды русского рока".

20 декабря в 10.00 - Владивосток,  Сквер Русской Славы в районе площали Багратиона - Приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни» проведет занятие по скандинавской ходьбе.

20 декабря - День работника органов безопасности. 

20 декабря - Международный день солидарности людей .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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