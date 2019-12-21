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Вчера, 16:33

Анонс на 30 декабря

Анонс на 30 декабря

30 декабря в 16.00 - Владивосток, Адмиральский сквер - Новогодняя мастерская.

30 декабря в 14.00 и в 19.00 - Приморский Мариинский театр - Балет-феерия в двух действиях "Щелкунчик".

30 декабря в 12.00 - Владивосток, средняя школа №11 - Новогодний утренник на школьном катке (праздник «Новогодние забавы на призы Деда Мороза»).

30 декабря в 13.00 - Владивосток, средняя школа №56 - Новогодний утренник на школьном катке (программа «Зимние забавы»).

30 декабря в 18.30 - приморская краевая филармония - Большой Новогодний Концерт «Карнавальная ночь».

30 декабря в 13.00 - Владивосток - Новогодняя мастерская в Театральном сквере.

30 декабря - православный праздник - День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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