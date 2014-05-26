В Приморье свидетеля преступления убил освободившийся из тюрьмы преступник
Отомстил: отсидел срок и убил свидетеля житель Яковлевского района, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на СК ПК.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 49-летний мужчина скончался 19 декабря 2019 года в приемном покое Арсеньевской городской больницы, куда он был доставлен с телесными повреждениями из дома в с. Краснояровка Яковлевского района.
По версии следствия, причиной поступления потерпевшего в больницу стал конфликт, который возник из-за того, что погибший являлся свидетелем обвинения по уголовному делу, по которому подозреваемый отбыл наказание.
23-летний, ранее судимый житель Яковлевского района, недавно освободившийся из мест лишения свободы, причинил потерпевшему многочисленные телесные повреждения, в результате которых тот скончался.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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