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Профсоюз дальневосточных моряков выбил из работодателей $800 тысяч долгов по зарплате

Профсоюз дальневосточных моряков выбил из работодателей $800 тысяч долгов по зарплате

Фото: sur.ru


Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков подводит итоги года, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на организацию.

За это время в ДВРО РПСМ поступили коллективные обращения от восьми экипажей судов и 15 индивидуальных заявлений от моряков, которые касались задержанной заработной платы, компенсации за причинение вреда здоровью и репатриации из иностранных портов. 

«Большая работа проделана по оказанию помощи брошенным в Персидском заливе российским морякам на танкерах «Crystal East», «Crystal Nord» и «Carolina Wind» (флаги РФ) компании «Находка-Портбункер», – сказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. – В результате благодаря Министерству иностранных дел, Следственному управлению на транспорте СК РФ, транспортной прокуратуре Находки все россияне были репатриированы на Родину и получили задержанную зарплату в сумме 16,7 млн рублей». 

К сожалению, в этом году не обошлось без несчастий. В ДВРО РПСМ поступили восемь  сообщений о гибели моряков при исполнении трудовых обязанностей на борту судов. При непосредственном участии и поддержке адвоката ДВРО РПСМ Василия Савельева родственники погибших получили страховки, правда, только после подачи исковых заявлений в судебные органы. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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