Долги по зарплате на 800 тысяч долларов США помог вернуть российским морякам профсоюз

В 2019 году в ДВРО РПСМ поступили коллективные обращения от восьми экипажей судов и 15 индивидуальных заявлений от моряков, которые касались задержанной заработной платы, компенсации за причинение вреда здоровью и репатриации из иностранных портов.

– Большая работа проделана по оказанию помощи брошенным в Персидском заливе российским морякам на танкерах «Crystal East», «Crystal Nord» и «Carolina Wind» (флаги РФ) компании «Находка-Портбункер», – сказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. – В результате благодаря Министерству иностранных дел, Следственному управлению на транспорте СК РФ, транспортной прокуратуре Находки все россияне были репатриированы на Родину и получили задержанную зарплату в сумме 16,7 млн рублей.

К сожалению, в этом году не обошлось без несчастий. В ДВРО РПСМ поступили восемь сообщений о гибели моряков при исполнении трудовых обязанностей на борту судов. При непосредственном участии и поддержке адвоката ДВРО РПСМ Василия Савельева родственники погибших получили страховки, правда, только после подачи исковых заявлений в судебные органы.

По мнению председателя ДВРО РПСМ, Правительство РФ должно определить минимальную сумму страхования жизни моряка и рекомендовать судовладельцам прописывать ее в контрактах. В настоящее время работодатели самостоятельно устанавливают размер выплат, поэтому страховка варьируется от 10 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. В ДВРО РПСМ уверены: сумма должна быть не меньше 2,5 млн рублей.

В 2019 году представители ДВРО РПСМ посетили 72 судна, из них восемь судов работали под российским флагом, 64 – под иностранными. Только на 13 из всех теплоходов имелись коллективные договоры, подписанные работодателем и профсоюзом. В тех случаях, когда на судне не было колдоговора, ДВРО РПСМ по просьбе моряков направляла работодателям нотисы с предложением провести переговоры по подписанию соглашения. В этом году их было 47.

– На многих российских судах заработная плата до сих пор не соответствует даже базовой ставке моряка, рекомендованной паритетной комиссией Международной организации труда – $618, – подчеркнул глава ДВРО РПСМ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]