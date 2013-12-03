Сотни приморцев узнали о том, что должны государству

В Приморье накануне новогодних праздников прошла Всероссийская акция «Узнай о своих долгах», сообщает "Вести: Приморье".

В рамках акции сотрудники структурных подразделений краевого Управления ФССП России рассказали гражданам о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств». Акция прошла под девизом «В новый 2020 год без долгов!». Более 600 приморцев получили у судебных приставов исчерпывающую информацию об имеющихся у них задолженностях, а также консультативную помощь по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, отметили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия прошли в местах массового пребывания людей, в торговых и многофункциональных центрах, а также в международном аэропорту «Владивосток». В краевой столице выездной пункт разместился в торговом центре «Черемушки», в нескольких районах края судебные приставы посетили различные организации, где проинформировали работников об удобстве использования сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]