Сотни приморцев узнали о том, что должны государству
В Приморье накануне новогодних праздников прошла Всероссийская акция «Узнай о своих долгах», сообщает "Вести: Приморье".
В рамках акции сотрудники структурных подразделений краевого Управления ФССП России рассказали гражданам о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств». Акция прошла под девизом «В новый 2020 год без долгов!». Более 600 приморцев получили у судебных приставов исчерпывающую информацию об имеющихся у них задолженностях, а также консультативную помощь по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, отметили в пресс-службе ведомства.
Мероприятия прошли в местах массового пребывания людей, в торговых и многофункциональных центрах, а также в международном аэропорту «Владивосток». В краевой столице выездной пункт разместился в торговом центре «Черемушки», в нескольких районах края судебные приставы посетили различные организации, где проинформировали работников об удобстве использования сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.12.2013 Судебные приставы будут ждать должников в одном из торговых центров Владивостока
-
18.12.2013 УФССП предупредило об активизации во Владивостоке деятельности лже-приставов
-
03.12.2013 Более 8 тысяч приморцев не смогут выехать за границу
-
24.02.2018 Судебные приставы вынесли имущество нескольких жителей п. Трудовое
-
14.01.2014 Свыше 9 тысяч приморских должников не смогли выехать за пределы РФ в 2013 году
-
03.06.2019 «Радио России: Приморье. Интервью»: Судебные приставы — детям
Добавить комментарий