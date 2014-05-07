Председатель СК РФ встретился со старшими помощниками руководителей региональных следственных управлений, ответственными за взаимодействие со СМИ

Председатель Следственного комитета России провел встречу со старшими помощниками руководителей ряда региональных следственных управлений СК России, прибывшими на курсы повышения квалификации. Обучение сотрудников, отвечающих за взаимодействие со средствами массовой информации, проходило на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для слушателей курса подготовлена специализированная программа обучения, направленная на совершенствование работы по освещению деятельности Следственного комитета России, а также повышение их профессионального уровня.

В этот поток слушателей вошли представители Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, следственных управлений по республикам Северная Осетия-Алания, Башкортостан, Тыва, Мордовия, Курской, Смоленской, Тульской, Самарской, Пензенской, Кировской, Псковской, Иркутской, Тюменской областям, Ставропольскому и Приморскому краям.

В ходе встречи Председатель СК России обратился к присутствующим, обозначив приоритетные направления деятельности сотрудников следственных органов СК России, осуществляющих взаимодействие со СМИ. Обращаясь к старшим помощникам по взаимодействию со СМИ, глава ведомства подчеркнул, что их основная задача - корректно и доступно донести позицию СК России, грамотно довести до граждан не только информацию о резонансных уголовных делах, но и, что сегодня особенно важно, - рассказать о предпринимаемых ведомством превентивных мерах.

Александр Бастрыкин отметил, что в современных реалиях средства массовой информации играют важную роль в жизни граждан. Порой некоторые вопиющие факты становятся известны только при их огласке в СМИ. Он указал, что необходимо реагировать и досконально разбираться во всех обстоятельствах конкретных случаев, ведь за каждой проблемой стоят судьбы людей.

Так, за последние три года старшими помощниками по взаимодействию со СМИ было выявлено более 5 тысяч материалов, требующих реакции со стороны следственных органов. В связи с этим он попросил присутствующих еще раз донести до своих руководителей всю значимость этой работы.

Завершая встречу, Председатель СК России еще раз обратил внимание присутствующих на важность проводимой работы сотрудниками ведомства по повышению уровня доверия общества к правоохранительным органам, защите прав и свобод граждан России, укреплению духовных основ служения Отечеству и профессиональной деятельности сотрудников на благо общества, развитию их духовно-нравственного потенциала.

Александр Бастрыкин выразил уверенность в том, что полученные знания позволят подчиненным сотрудникам качественно осуществлять свою деятельность. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и эффективную службу Председателем Следственного комитета России ряду старших помощников (помощников) объявлена благодарность, вручены почетные грамоты и ведомственные медали «За усердие в службе».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]