Губернатор рекомендовал сделать 31 декабря в Приморье выходным

Вопрос о том, как будут работать предприятия и организации Приморья в канун Нового года должны решить они сами. Однако губернатор края Олег Кожемяко призвал руководителей опираться в этом вопросе на мнение людей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Опрос общественности, который провела Администрация края, показал, что приморцы в большинстве своем готовы лучше выйти на работу в субботу, 28 декабря, но 31-го уже начать отдыхать.

По словам Олега Кожемяко, важно понимать, что целому ряду предприятий и ведомств предстоит обеспечивать безопасность и жизнедеятельность людей в дни массовых гуляний. Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что прекрасно понимает тех, кто хочет нормально подготовиться к одному из самых любимых праздников. Поэтому рекомендовал работодателям решить этот вопрос на местах и сделать 31 декабря выходным днем.

«Лично я 31-го буду работать, точно так же, как и те структуры, которые отвечают за жизнеобеспечение города и края, главы муниципальных образований тоже будут на местах находиться. Это важно, чтобы праздники прошли спокойно. Но считаю, что работодатели должны посоветоваться с коллективами и предоставить людям возможность выбора – отдыхать 28 декабря или 31 декабря. Особенно это важно для женщин. Им нужно сделать прическу, подобрать наряд, приготовить что-то – это целое мероприятие. Мы все понимаем. Зачем давать какие-то указания? Решения такие должны приниматься на местах», – отметил он, добавив, что сотрудницы Администрации Приморского края смогут уйти домой раньше по согласованию с курирующими вице-губернаторами и директорами департаментов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]