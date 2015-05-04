Памятную доску с барельефом Сталина открыли во Владивостоке

Приморские коммунисты торжественно открыли мемориальную доску советскому правителю Иосифу Сталину по случаю 140-летия со дня его рождения. Реликт установили на здании Приморского краевого комитета партии во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт приморского отделения КПРФ.

"Это долгожданное событие было приурочено к 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и к приближающемуся 75-летнему юбилею Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Сбор денежных средств на установку мемориальной доски осуществляли всем миром – на добровольные пожертвования коммунистов и сочувствующих граждан", - сообщает пресс-служба коммунистов.

В праздничной церемонии приняли участие руководители крайкома КПРФ, представители местных партийных отделений со всего Приморского края, комсомольцы, сторонники КПРФ. Перед собравшимися выступили: первый секретарь Приморского крайкома КПРФ Анатолий Николаевич Долгачев и ветеран Великой Отечественной войны Василий Максимович Волчек.

Участвующие в церемонии возложили к памятной доске красные гвоздики. Также цветы были возложены к основанию памятника В.И. Ленину, который располагается здесь же - на площадке у входа в офис крайкома КПРФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]