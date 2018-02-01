"Народный синоптик" в шоке от "хайповых" прогнозов погоды от приморских СМИ

"Primpress,Примпогода,PortoFranko,Deita,Dv.Kp,Otvprim и Ко, вы "сошли с ума"?", - так можно озаглавить эмоциональный пост "народного синоптика с сайта Маглипогода Руслана Юрковского.

"В последнее время «прогнозы погоды» в Приморском крае как будто «сошли с ума»! Несколько дней назад на сайте был оставлен один комментарий по поводу снегопадов из сми новостей. Я коротко ответил, что не нужно на сайт присылать непроверенную информацию и опроверг ее. Но после этого снова начался обвал вопросов по поводу предстоящих снегопадов. В общем я решил разобраться, откуда люди берут подобную информацию. Оказалось все просто — из СМИ", - сообщает в своем сайте "народный синоптик" Руслан Юрковский.

Некоторые присланные на сайт Маглипогода сообщения о снегопаде на 23 декабря:

1.Специалисты портала «Расписание погоды» назвали дату, когда на Приморье обрушится сильный снегопад, сообщает PRIMPRESS. По информации синоптиков, случится это уже в ближайший понедельник, 23 декабря.

2. Борис Кубай рассказал, насколько сильным ожидается снег во Владивостоке 23 декабря. Сообщает Примпогода.

3. Давит массой. Аномальный перепад: чем обернется гребень антициклона. Сообщает PortoFranko.

4. Названа дата ожидаемого сильного снегопада во Владивостоке. Выходит новый циклон. Снег возможен раньше — синоптики дали обновленный прогноз. Сообщает PortoFranko.

5. Дату снегопада назвали синоптики. Жителям столицы стоит готовиться к пробкам на дорогах. Сообщает Deita.ru.

6. Да будет снег: синоптики назвали дату мощного циклона, который взял курс на Владивосток. Сообщает Dv.Kp.ru.

7. Названо точное время снегопада во Владивостоке. Насколько сильным ожидается. Сообщает PortoFranko.

8. Главный синоптик края пообещал снег дважды. Названа дата, время и место. Сообщает Otvprim.ru.

9. Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики. Сообщает DEITA.RU.

10. Снег возможен раньше. Дано точное «расписание» снегопада во Владивостоке. Сообщает PortoFranko.

11. Начнется раньше. Выдан свежий прогноз по снегопаду во Владивостоке. Сообщает PRIMPRESS.

"Сам я лично противник такой информации, и обычно удаляю их. Но после проверки данных (сообщений)заголовок — все оказалось реальностью. Все эти и не только, были опубликованы в сети. Из данных сообщений можно сказать одно, что снегопад обрушится 23 декабря и в основном на Владивосток. К тому же было известно точное расписания снегопада. Судить вам, почему и для чего это делается. Я уже много раз говорил и повторюсь еще раз — проверяйте информацию на достоверном источнике. То есть, если вы прочитали о какой-либо угрозе — сразу зайдите на сайт Маглипогода и узнайте правда это или ложь! Не обязательно сразу присылать вопросы! Прочитайте информацию о сайте Маглипогода. То есть, если будет серьезная угроза для Приморья, здесь вы узнаете об этом обязательно. Обычно, когда есть серьезная угроза, на сайте появляется предупреждение — это делается перед тайфунами или мощными циклонами, перед наводнениями и так далее. Также вы будете предупреждены по возможности не только об угрозах со стороны погоды, но и других. Просто научитесь правильно владеть информацией. Не дайте себя обмануть! Если в погоде все спокойно, то и на сайте нет новостей о погоде. Поэтому давайте уважать друг друга и не задавать лишних вопросов. По поводу незначительных изменений, я не всегда сообщаю", - написал Руслан Юрковский.

Напомним, что о судьбе единственного в Приморье "народного синоптика" "Вести:Приморье" рассказывали в материале "Так виновен или нет? Владельцу сайта «Маглипогода» не понятно решение суда".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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