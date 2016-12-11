"Народный синоптик" честно рассказал, что ждет Приморье 23 декабря

23 декабря по Японскому морю будет проходить очередной небольшой циклон. Вихрь будет очень слабым и пройдет через центральную часть акватории моря. Поэтому на Приморский край он почти не повлияет. В первой половине дня на юге края возможно незначительное увеличение облачности, местами даже может выпасть снова пару снежинок. Но никакого снегопада ожидать и близко не стоит, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Напомним, что ранее ряд приморских СМИ сообщали, что "специалисты портала «Расписание погоды» назвали дату, когда на Приморье обрушится сильный снегопад".









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]