"Народный синоптик" честно рассказал, что ждет Приморье 23 декабря
23 декабря по Японскому морю будет проходить очередной небольшой циклон. Вихрь будет очень слабым и пройдет через центральную часть акватории моря. Поэтому на Приморский край он почти не повлияет. В первой половине дня на юге края возможно незначительное увеличение облачности, местами даже может выпасть снова пару снежинок. Но никакого снегопада ожидать и близко не стоит, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
Напомним, что ранее ряд приморских СМИ сообщали, что "специалисты портала «Расписание погоды» назвали дату, когда на Приморье обрушится сильный снегопад".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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