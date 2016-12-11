Новости Общество Интересно

Сегодня, 04:34
 

"Народный синоптик" честно рассказал, что ждет Приморье 23 декабря

"Народный синоптик" честно рассказал, что ждет Приморье 23 декабря

23 декабря по Японскому морю будет проходить очередной небольшой циклон. Вихрь будет очень слабым и пройдет через центральную часть акватории моря. Поэтому на Приморский край он почти не повлияет. В первой половине дня на юге края возможно незначительное увеличение облачности, местами даже может выпасть снова пару снежинок. Но никакого снегопада ожидать и близко не стоит, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Напомним, что ранее ряд приморских СМИ сообщали, что "специалисты портала «Расписание погоды» назвали дату, когда на Приморье обрушится сильный снегопад".




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести