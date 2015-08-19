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Щелкунчик, Бегемот или Гамлет: кот из "Мариинки" ждет своего имени

Щелкунчик, Бегемот или Гамлет: кот из "Мариинки" ждет своего имени

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Конкурс в социальной сети Инстаграм от Мариинского театра во Владивостоке набирает обороты, сообщает "Вести: Приморье".

На данный момент пост уже собрал сотни комментариев, лидерами среди имён являются Марик - в честь Мариинки, Щелкунчик и Бегемот. Также предлагают назвать кота Гамлетом, Онегиным, Балетом или даже Антрактом. Посетители тетра утверждают, что дети, которые посещают спектакли, зовут Васькой. А он, в свою очередь, откликается на это имя, отметили в пресс-службе театра.

Напомним, придумать имя коту предложили работники театра. В марте 2019 года в театр пришел кот. У него появилась лежанка, миска и корм. Невозмутимый кот превратился в сотрудника Мариинки. Он позволяет гладить себя, иногда сопровождает экскурсии и помогает проверять пропуска сотрудников. В Мариинке его зовут пока просто  - театральный кот. Работникам театра хочется, чтобы у их хвостатого коллеги появилось имя. Поэтому в Мариинском театре объявили конкурс на лучшее имя театральному коту.

Условия конкурса простые – быть подписанным на аккаунт в Инстаграме @primmariinsky; оставлять комментарии с вариантами имён кота; голосовать за предложенные другими участниками имена.

Победит комментарий, набравший самое большое количество лайков. Конкурс продлится до 25 декабря. Победитель получит два пригласительных билета на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» 30 декабря в 19:00.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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