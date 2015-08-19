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Приморцы выбрали имя коту из "Мариинки"

Приморцы выбрали имя коту из "Мариинки"

Фото: пресс-служба приморской сцены Мариинского театра

Сегодня стали известны итоги конкурса на имя театрального кота. В лидеры вышли Анастасия Горбань и Вероника Стахеева. Их варианты «Марик» и «Вальсик» набрали больше всего лайков в социальных сетях, сообщает "Вести: Приморье".

А по итогам голосования, теперь уже знаменитость Мариинской сцены Приморского театра оперы и балета, получает имя «Марик».

Напомним, придумать имя коту предложили работники театра. В марте 2019 года в театр пришел кот. У него появилась лежанка, миска и корм. Невозмутимый кот превратился в сотрудника Мариинки. Он позволяет гладить себя, иногда сопровождает экскурсии и помогает проверять пропуска сотрудников. В Мариинке его зовут пока просто  - театральный кот. Работникам театра хочется, чтобы у их хвостатого коллеги появилось имя. Поэтому в Мариинском театре объявили конкурс на лучшее имя театральному коту

 




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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