Приморцы выбрали имя коту из "Мариинки"
Сегодня стали известны итоги конкурса на имя театрального кота. В лидеры вышли Анастасия Горбань и Вероника Стахеева. Их варианты «Марик» и «Вальсик» набрали больше всего лайков в социальных сетях, сообщает "Вести: Приморье".
А по итогам голосования, теперь уже знаменитость Мариинской сцены Приморского театра оперы и балета, получает имя «Марик».
Напомним, придумать имя коту предложили работники театра. В марте 2019 года в театр пришел кот. У него появилась лежанка, миска и корм. Невозмутимый кот превратился в сотрудника Мариинки. Он позволяет гладить себя, иногда сопровождает экскурсии и помогает проверять пропуска сотрудников. В Мариинке его зовут пока просто - театральный кот. Работникам театра хочется, чтобы у их хвостатого коллеги появилось имя. Поэтому в Мариинском театре объявили конкурс на лучшее имя театральному коту
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.12.2019 Радамес, Васька, Мефистофель — усатому "служащему" Приморской сцены Мариинского театра выбирают имя
-
22.12.2019 Щелкунчик, Бегемот или Гамлет: кот из "Мариинки" ждет своего имени
-
24.01.2017 Валерий Гергиев сменил директора филиала Мариинки во Владивостоке
-
18.01.2016 Назван главный дирижер филиала Мариинского театра в Приморье
-
17.12.2015 Антон Лубченко покидает пост худрука Приморского театра оперы и балета
-
19.08.2015 Приморский театр оперы и балета с 2016 г станет одной из сцен Мариинки и сменит название
Добавить комментарий