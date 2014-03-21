Ртуть и мышьяк в морепродуктах приходят на прилавки магазинов

Россельхознадзор провел телефонные переговоры с представителями Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР), сообщает "Вести: Приморье".

Россельхознадзор выразил китайским коллегам серьезную обеспокоенность в связи с учащением случаев выявлений запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, поступающих в Россию из Китая. Речь идет, в том числе, о наличии тяжелых металлов (мышьяк, ртуть и кадмий), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов.

Стоит отметить, что количество выявленных нарушений на текущий период 2019 года в два раза превысило аналогичный показатель таковых за весь период 2018 года, отмечается на сайте ведомства.

Представители Службы сообщили коллегам из ГТУ КНР, что в случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая.

По каждому случаю обнаружений запрещенных и вредных веществ в такой продукции Россельхознадзор в течение 2018 и 2019 года регулярно информировал ГТУ. Кроме того, 12 декабря было направлено официальное письмо с подробной информацией о таких нарушениях, зафиксированных в 2019 году. В связи с отсутствием реакции ГТУ на указанные уведомления Служба попросила в кратчайшие сроки провести расследования по каждому нарушению и представить материалы об их устранении.

Кроме того, российская сторона сообщила, что с 16 декабря сотрудники Россельхознадзора проводят инспекцию китайских предприятий по производству продукции аквакультуры. Это первая инспекция китайских рыбоперерабатывающих предприятий с 2009 года.

Российская сторона с сожалением отметила, что в рамках этой инспекции китайские коллеги не обеспечивают содействие специалистам Россельхознадзора в части представления информации, необходимой для оценки контроля безопасности производимой продукции как со стороны предприятий, так и со стороны компетентного органа КНР.

Также российская сторона повторно сообщила о необходимости включить в программу визита посещение ферм по выращиванию гидробионтов, а также предоставить ряд материалов согласно ранее направленным вопросникам.

В свою очередь, китайские коллеги обратились к Россельхознадзору с предложением провести семинар по процедуре лабораторных исследований продукции животного происхождения.

Российская сторона выразила заинтересованность к участию в данном мероприятии и запросила соответствующую программу.

В завершение встречи стороны отметили намерение о продолжении совместной работы с целью решения возникающих проблемных вопросов взаимного сотрудничества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]