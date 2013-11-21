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Власти ограничат права военных

Власти ограничат права военных

Фото: bragazeta.ru

Правительство одобрило поправки в закон о воинской службе. Согласно законопроекту кабмина, офицеров, прапорщиков и студентов военных вузов, которые получают степени кандидата или доктора наук, могут ограничить в праве заключать новые контракты сроком на один год, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.ru

«Принимая во внимание возможные негативные последствия в организации перевода в порядке плановой замены, законопроектом предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков (мичманов) право заключения нового контракта сроком на один год», — сообщается в документе на сайте правительства.

При этом изменения сроков заключения контрактов не затронут сержантов и рядовых, а также военных, которые находятся на службе уже после предельного возраста пребывания.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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